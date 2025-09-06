Haberler

Bayburt’ta Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda ruhsatsız bir tabanca, fişekler, kaçak alkol ve sigara ele geçirildi. Toplamda 5 şüpheliye de adli işlem yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği farklı tarihlerdeki operasyonlar sonucunda, vergi kaybını önleyen ve haksız kazancı engelleyen kaçakçılık faaliyetleri bertaraf edildi.

ELE GEÇİRİLENLER VE ŞÜPHELİLER

Yapılan operasyonlarda bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 11 fişek bulundu. Ayrıca, halk sağlığını tehdit eden 60 litre kaçak alkol ile 195 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ekipler tarafından ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetlerinde yer alan 6 şüpheliye yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden A.D, E.K, T.C, K.Y ve H.Ö hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında işlem yapılırken, E.Ç isimli şüpheliye ise ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ çerçevesinde işlem uygulanıyor.

ÖNEMLİ

