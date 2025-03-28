Bayburt’ta Kadın Hakları Söyleşisi Düzenlendi

KADIN HAKLARI VE HUKUKU SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

Bayburt’ta, lise öğrencilerine yönelik kadın hakları ve hukuku hakkında bir söyleşi yapıldı. Söyleşide, kadınların hakları dile getirilirken, hukuk kuralları da detaylı bir şekilde anlatıldı. Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen ‘Kadın Hakları ve Hukuku’ konulu etkinlikte, akademisyenler Sefanur Didar Söylemez ve Fatma Betül Şükür konuşmacı olarak yer aldı.

HAKLARIN TARİHİ VE HUKUKSEL ÇERÇEVE

Etkinlikte, kadın haklarının tarihi gelişimi, hukuki çerçevesi ve toplumsal hayattaki önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerin bu söyleşiye yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Söyleşi ile, kadınların hukuki hakları konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi.