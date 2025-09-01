Bayburt’ta Kadınlar, Kış Turşusu Hazırlıyor

KADINLAR PAZI VE FASULYE TURŞUSU YAPIYOR

Bayburt’ta kadınlar, kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pazı ve fasulye turşusu yapmaya başladı. Soğuk kış günlerinin popüler tatlarından olan kahvaltılık turşular için hazırlıklar başladı. Emekle hazırlanan pazı ve fasulye turşuları, Bayburt sofralarının sıkça aranan lezzetleri arasında bulunuyor.

Pazı Hazırlama Süreci

Pazılar, ilk olarak küçük parçalar halinde doğranıyor. Sonrasında kaynar suda haşlanıp süzülerek, acılığının giderilmesi için bir gün boyunca soğuk suda bekletiliyor. Bu işlemlerden sonra tadı geçici olarak giden pazılar, bidonlara doldurulup ekşimeye bırakılıyor.

Fasulye Turşusu ve Diğer Kışlıklar

Aynı özenle hazırlanan fasulye turşusu da benzer aşamalardan geçiyor. Bayburt mutfağının en değerli tatlarından biri olan fasulye turşusunun yanı sıra kış için fasulyeden türlü ve fasulye çırpması da hazırlanıyor. Binbir emekle hazırlanan bu kışlık ürünler, poşetlenip buzluğa atılıyor ve kış aylarında keyifle tüketiliyor.