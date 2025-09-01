Bayburt’ta Kadınlar Turşu Yapıyor

BAYBURT’TA KADINLAR TURŞU HAZIRLIYOR

Bayburt’ta kadınlar, kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pazı ve fasulye turşusu yapımına yoğun olarak başladı. Soğuk kış günlerinde tercih edilen bu kahvaltılık turşular için hazırlıklar sürüyor. Hazırlanan pazı ve fasulye turşuları, Bayburt’un sofralarında aranan tatlar arasında bulunuyor.

PAZI VE FASULYE TURŞUSU YAPIM AŞAMALARI

Pazı, öncelikle küçük parçalar halinde doğranıyor. Daha sonra kaynar suda haşlanıp süzülerek, acısını almak için bir gün boyunca soğuk suda bekletiliyor. Tat veren pazılar, ardından bidonlara yerleştirilerek ekşimeye bırakılıyor. Fasulye turşusu da aynı titizlikle hazırlanıyor. Bayburt mutfağının önemli lezzetleri arasında bulunan fasulye turşusu, bunun yanında fasulyeden kışlık türlü ve fasulye çırpması da yapılıyor.

KÜLTÜREL DEĞERLERİN HAZIRLANMASI

Binbir emekle hazırlanan kışlıklar, poşetleniyor ve buzluğa konularak kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor. Bu geleneksel hazırlık, hem kış sofraları için zenginlik sağlıyor hem de bölgenin kültürel değerlerini yansıtıyor.