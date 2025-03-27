Bayburt’ta Kadir Gecesi Dualarla Kutlandı

KADİR GECESİ’NİN İDRAKİ

Bayburt’ta Kadir Gecesi, camilerde edilen dualarla kutlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da vatandaşlar bu anlamlı geceyi coşkuyla yaşadı. “Bin aydan daha hayırlı olduğu” belirtilen Kadir Gecesi, geniş katılımla camilerde kutlandı. İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen Kadir Gecesi etkinliği nedeniyle Selçuklu mirası Ulu Camii dolup taştı.

VALİ ELDİVAN’IN KATILIMI

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da etkinliğe katıldı. Maneviyatın yoğun olarak hissedildiği bu mübarek gecede, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. Program sonrasında Vali Eldivan, cami bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayan Vali Eldivan, mübarek gecenin Bayburt’a, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.