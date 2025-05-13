Bayburt’ta Kar Beyaz Haline Geldi

BAYBURT’TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Bayburt’ta yüksek alanlar kar yağışıyla kaplandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düştüğü bu bölgede, etkili yağmur sonrası yüksek kesimler kara dönüştü. Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2,409 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
SÜRÜCÜLER GÖRÜŞ MESAFESİNDE ZORLUK YAŞIYOR
Bu güzergah üzerinde zaman zaman görüş mesafesi düştü ve sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Kar yağışının etkisiyle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği belirtildi.