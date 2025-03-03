Bayburt’ta Kar Tatili Var Mı?

METEOROLOJİDEN UYARILAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Bayburt ilinde, okulların tatil olup olmayacağına dair sıkça sorular yöneltiliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

BAYBURT’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle 4 Mart Salı günü Bayburt’ta okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bayburt Valiliği’nden henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de çığ riskine dikkat çekiliyor. Son dönemlerde meydana gelen kar yağışları, bu bölgelerde yüksek kar örtüsü oluşumuna yol açtı.

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT!

Bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artması ve Pazartesi gününden itibaren normal seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle bölgenin yüksek, dağlık ve dik yamaçlı alanlarında çığ riskinin önemli ölçüde arttığı değerlendiriliyor. Çığ tehlikesiyle birlikte heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumların meydana gelmemesi için ilgili kurumlar ve vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

EGE’DE FIRTINA BEKLENİYOR

Denizlerimizde de çeşitli uyarılar var. Özellikle Kuzey Ege’de yarın akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 4 Mart Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu durum da deniz ulaşımında aksamalara sebep olabiliyor.