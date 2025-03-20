Bayburt’ta Kar Yağışı Ve Ramazan Sessizliği

Bayburt’un sokakları hem Ramazan hem de kar sebebiyle sessizliğe büründü. Bazı vatandaşlar, dükkan önlerini ve araçlarının üzerindeki biriken karları temizlemeye başlayarak güne adım attı. Karla kaplanan aracının üstündeki karları bir süpürge ile süpüren Necmi Köse, yağan karın beklenenden fazla olduğunu belirterek, “Bu kadar yağışını beklemiyorduk. Akşam hafif hafif kar yağıyordu ama bu kadar olacağını tahmin etmemiştik. Havalar sıcak olursa bu kar bir haftaya erir. Koca karı fırtınası derler bizim buralarda, bu o fırtına” şeklinde ifade etti.

Son günlerde Bayburt’ta güneşli hava hâkimken, bugün kar yağışı etkili oldu. Ferhat Karabulut, “Sabah sporu” diye adlandırdığı kar küreme işine başlayarak, “Son 2 gündür hava güneşliydi, kar beklemiyorduk. Karın bu kadar tutacağını düşünmemiştik, bize de sürpriz oldu. Sabah sporumuzu yaparak güne başladık, temizlik yapıyoruz” dedi.

Civardaki esnaflardan Halil Yıldırım, dükkanının önündeki karları süpürerek işe koyuldu. “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözünü hatırlatan Yıldırım, bu sene kışın zorlu geçtiğini belirterek, “Atalarımızın öngörüsü gerçek oldu, gerçekten Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. Bu sene kış zorlu oldu. Meteoroloji uyarıda bulunmuştu ama bu kadar kar yağacağını beklemiyorduk” diye konuştu.

Kar yağışının bereket getirdiğini düşünen Murat Yıldırım, Mart ayında bu kadar kar yağışını fazla bulduğunu belirtti. Yıldırım, “Bayburt burası, akıllara direkt ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözü geliyor. Şaşırmadık ama bu mevsimde bu kadar kar fazla oldu. Normalde Mart ayı böyle soğuk, karlı geçer ama dediğim gibi biraz fazla oldu. Aziz mübarek gün, bolluk bereket. Sıkıntı yok, alışkınız” şeklinde konuştu.