Bayburt’ta kaza, 4 yaralı

KAZA AYRINTILARI

Bayburt’ta meydana gelen bir trafik kazasında otomobil ve panelvan çarpıştı. Bayburt-Demirözü kara yolunun Sakızlı köyü yol ayrımında H.E. (24) yönetimindeki 34 FTS 780 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.Y. (43) tarafından kullanılan 06 BPE 937 plakalı panelvan ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki çeşmeye çarparak durdu.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil sürücüsü H.E. ve yanında bulunan E.E. ile panelvan sürücüsü M.Y. ve yanındaki M.A. yaralandı. Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.