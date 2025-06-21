Bayburt’ta kaza, 4 yaralı var

TRAFFIC ACCIDENT IN BAYBURT

Bayburt-Demirözü karayolunda gerçekleşen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza, yolda bulunan 13. kilometrede meydana geldi. Erol G. yönetimindeki 69 AH 759 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı.

INJURIES AND EMERGENCY RESPONSE

Kazanın sonucunda, sürücü Erol G. ile birlikte S.G., N.G. ve A.G. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Devam eden tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.