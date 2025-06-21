Haberler

Bayburt’ta kaza, 4 yaralı var

TRAFFIC ACCIDENT IN BAYBURT

Bayburt-Demirözü karayolunda gerçekleşen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza, yolda bulunan 13. kilometrede meydana geldi. Erol G. yönetimindeki 69 AH 759 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı.

INJURIES AND EMERGENCY RESPONSE

Kazanın sonucunda, sürücü Erol G. ile birlikte S.G., N.G. ve A.G. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Devam eden tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sıcak Hava Balonu Düştü, 8 Ölü

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun alev alıp düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Olay sırasında toplam 21 kişi bulunuyordu.
Haberler

Ayrıntılar Yolda Geliyor..

Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki ikametinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemiyle ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.