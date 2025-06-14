Bayburt’ta ‘Koruyucu Aile’ Söyleşisi Yapıldı

KORUYUCU AİLE SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde ‘Koruyucu Aile’ konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Bu etkinlikte Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan, Vaiz Bayram Tekgül ve Uzman Öğretmen Semra Türkoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, koruyucu aileliğin farklı boyutlarını ele alarak ‘Koruyucu Aile Gözünden’, ‘Dini Açıdan Koruyucu Aile’ ve ‘Koruyucu Aile Hizmetinin Tanıtılması’ başlıkları altında önemli bilgiler sundular.

KORUYUCU AİLE OLMA DENEYİMİ

Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan, ‘Koruyucu Aile Gözünden’ başlığı ile koruyucu aile olmanın sağladığı deneyimlerin yanı sıra karşılaşılan sevinçler ve zorluklar hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Okuyan, bu deneyimlerin ailelerin hayatlarına olan etkilerini derinlemesine açıkladı.

Vaiz Bayram Tekgül, ‘Dini Açıdan Koruyucu Aile’ konusunu ele alarak İslam dininin bu konuya olan bakış açısını ve koruyucu aileliğin manevi yönlerini vurguladı. Tekgül, sağlayan manevi değerlerin ailenin güçlü yapısını nasıl desteklediğini katılımcılara aktardı.

KORUYUCU AİLE HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Uzman Öğretmen Semra Türkoğlu ise ‘Koruyucu Aile Hizmetinin Tanıtılması’ başlığı altında koruyucu aile olmanın yasal süreçleri, başvuru koşulları ve devletin bu alandaki destekleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Türkoğlu, katılımcılara bu süreçte dikkat etmeleri gereken unsurları detaylı bir şekilde açıkladı.

PROGRAMIN KAPANIŞI

Etkinliğe İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, Şube Müdürü Ebru Doğan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Caferi Tayyar İğdir, ŞÖNİM Müdürü Seval Irmak ve kurum personeli de katıldı. Program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.