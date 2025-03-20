Bayburt’ta Koruyucu Ailelerle İftar Programı

KORUYUCU AİLELERLE İFTAR BULUŞMASI

Bayburt Valiliği, koruyucu ailelere yönelik anlam dolu bir iftar programı düzenledi. İl protokol üyeleri, bu özel etkinlikte koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi. İftar öncesinde, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, aileler ve çocuklarla bir süre sohbet ederek, koruyucu ailelerin önemli fedakarlıklarını takdir etti.

DEVLETİN DESTEK SÖZÜ

Vali Eldivan, her çocuğun “sıcak bir yuvaya, sevgiye ve güvene ihtiyacı” olduğunu belirtti. Devletin her zaman koruyucu ailelerin ve çocukların yanında olacağını vurgulayarak, bu çocukların daha iyi bir şekilde yetişmesi için yapılacak desteklerin süreceğini ifade etti.

DUA VE ANILAR

Konuşmaların ardından, katılımcılar hep birlikte dualar ederek iftar etti. Etkinlik, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.