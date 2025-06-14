Bayburt’ta ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ Mitingi Yapıldı

BAYBURT’TA MİTİNG DÜZENLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in davetiyle düzenlenen kent mitingleri kapsamında Bayburt’ta, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi gerçekleştirildi. Saraybahçesi Meydanı’nda düzenlenen mitinge; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ve yurttaşlar katıldı. Mitingde bir konuşma yapan Özel, Bayburt’ta buluşmanın bazı haksız iddiaların sona ermesini umut ettiğini belirtti. “Bayburt, Ak Parti’nin kalesi” söylemlerine karşı çıkarak, “Bu ezberler ve eski siyaset bitti. Bayburt, bu milletin kalesidir. Artık iktidar dostu bir şehir değildir.” dedi. Ayrıca, “14 yıl sonra Bayburt’a bir genel başkan geliyor. Uzun süredir miting yok, temas yok. Bundan sonra Bayburt’ta bir gözümüz, bir kulağımız, bir ayağımız olacak.” ifadesini kullandı.

SUÇSUZLAR ÖDÜYOR

Özel, partisinin 47 yılın ardından birinci olarak çıkmasına vurgu yaparak, “Ülkenin tamamı sıkıntılar içerisinde. 23 yıldır AK Parti seçimleri kazanıyor. 31 Mart’ta onlar ilk kez ikinci parti oldular. CHP, 47 yıl sonra birinci parti oldu.” şeklinde konuştu. İktidarın baskı ile yönetmeye çalıştığını belirterek, “Bir partinin, bir grup yöneticisinin onay verdiği ama milletin asla hoş görmediği bir sürecin içerisindeyiz. Onlar milleti düşünmüyor.” dedi. Ayrıca, asgari ücretin yaşam standardı için yetersiz olduğunu vurguladı ve bu konuda mücadele edeceklerini dile getirdi.

FİLİSTİN MESELESİNE DEĞİNDİ

Özgür Özel, uluslararası durumu değerlendirerek, “Türkiye’nin çevresi yangın yeri. İsrail’in Gazze’deki katliamları sürüyor. Filistin’e sahip çıkıyoruz ve bu konuda Türkiye’nin tamamının birlikte olması gerekiyor.” dedi. Ayrıca, Filistin meselesinin Türkiye’nin ulusal ve milli bir meselesi olduğunu hatırlattı. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda duyarlılığın önemine dikkat çekti.

İFTİRALARA CEVAP VERDİ

Son olarak, Özel, iktidarın kendilerine atılan iftiralara karşı duracaklarını ifade etti ve “Hesabını veremeyecekleri bir tane soru soramadılar.” diyerek, amaçlarının bu haksızlıklara karşı direnmek olduğunu belirtti. İddianame talep ederek, “Savcına güveniyorsan, hadi o zaman iddianameyi hazırla, kanıtları çıkar, mahkemeyi TRT’den yayınla.” şeklinde konuştu.