Bayburt’ta Narkotik Köpeği Kullandı

BAYBURT’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bayburt’ta narkotik köpeği ‘Pablo’ ile yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sonucunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla teknik takip, saha ve analiz çalışmaları gerçekleştirdi.

PABLO İLE YAPILAN ORMANA ARAŞTIRMALARDA ELE GEÇİRDİKLERİ

Gerçekleştirilen adli aramalarda, madde arama köpeği ‘Pablo’ ile toplamda 0,97 gram metamfetamin, tarla içinde ekili 1 metre uzunluğunda 3 kök Hint keneviri, 1,84 gram esrar, 0,64 gram skunk, 5,42 gram bonzai ve 227 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bu 5 şüpheli şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu’nun madde 191’ine göre Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.