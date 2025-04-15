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Bayburt’ta Öğrenciler Başarı Elde Etti

ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI KUTLANDI

Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar elde eden Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman makamında kabul etti. Kahraman, başarılı öğrencilere tebriklerini sunarak ödüllerini takdim etti.

ÜSTÜN PERFORMANS VE AZİM GÖSTERDİLER

8-9 Nisan tarihlerinde Karaman’da gerçekleştirilen özel eğitim etkinliklerine katılan Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, sergiledikleri üstün performans ve başarılarıyla büyük takdir topladı. Etkinliklerde gösterdikleri azim ve yetenekleriyle öne çıkan öğrenciler, Bayburt’a büyük bir gurur ile döndü. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, makamında ağırladığı özel öğrencilere başarı dileklerini ileterek, ödüllerini verdi.

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