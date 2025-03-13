Bayburt’ta Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Konferansı

SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ ANLATILDI

Bayburt’ta lise öğrencilerine yönelik bir konferans düzenlenerek, sağlıklı beslenmenin önemi ele alındı. İftarda ve sahurda dikkat edilmesi gereken konuların altı çizilen etkinlikte, dengeli beslenmenin önemi ön plana çıktı. Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Sercan Karakurt, ‘İftarda Konuşalım’ programı dahilinde pansiyonda kalan öğrencilerle bir araya gelerek ‘Sağlıklı Beslenme’ temalı bir söyleşi gerçekleştirdi.

DENGELİ BESLENME ÜZERİNE BILGILENDIRME

Karakurt, konferans sırasında öğrencilere dengeli beslenmenin ne derece önemli olduğunu aktardı. İftar ve sahurda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler veren Karakurt, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ramazan ayında yaklaşık 13 saat süren oruç tutmanın ardından, bedene bir anda fazla yüklenilmemesi gerektiğini hatırlatırken, ölçülü yemenin hem bedensel hem sağlık açısından önemine dikkat çekti.

SORULARLA PROGRAM TAMAMLANDI

Konferans, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu. Öğrencilerin bu konudaki merakları giderilerek sağlıklı beslenme bilincinin artırılması hedeflendi.