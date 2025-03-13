Haberler

Bayburt’ta Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Konferansı

SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ ANLATILDI

Bayburt’ta lise öğrencilerine yönelik bir konferans düzenlenerek, sağlıklı beslenmenin önemi ele alındı. İftarda ve sahurda dikkat edilmesi gereken konuların altı çizilen etkinlikte, dengeli beslenmenin önemi ön plana çıktı. Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Sercan Karakurt, ‘İftarda Konuşalım’ programı dahilinde pansiyonda kalan öğrencilerle bir araya gelerek ‘Sağlıklı Beslenme’ temalı bir söyleşi gerçekleştirdi.

DENGELİ BESLENME ÜZERİNE BILGILENDIRME

Karakurt, konferans sırasında öğrencilere dengeli beslenmenin ne derece önemli olduğunu aktardı. İftar ve sahurda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler veren Karakurt, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ramazan ayında yaklaşık 13 saat süren oruç tutmanın ardından, bedene bir anda fazla yüklenilmemesi gerektiğini hatırlatırken, ölçülü yemenin hem bedensel hem sağlık açısından önemine dikkat çekti.

SORULARLA PROGRAM TAMAMLANDI

Konferans, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu. Öğrencilerin bu konudaki merakları giderilerek sağlıklı beslenme bilincinin artırılması hedeflendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Lucas Torreira’nın Yeni Aşk İddiaları

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın özel yaşamı, sosyal medya fenomeni Duygu German ile aşk iddialarıyla yeniden gündeme geldi.
Haberler

Ekonomide Kadın Çalıştayı Sonuçları Açıklandı

Diyarbakır'da düzenlenen 'Ekonomide Kadın Çalıştayı'nda, kadın girişimcilerin iş gücündeki rolü ve karşılaştıkları zorluklar tartışıldı. Kadınların desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.