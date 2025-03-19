Bayburt’ta Okullar Tatil Edildi Mi?

YAĞIŞ BAŞLADI VE OKULLARIN DURUMU MERAK EDİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrası Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar başladı. Bayburt ilinde öğrenciler, okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Bayburt’ta okullar tatil mi? Bu sorunun cevabı henüz açıklanmış değil.

EĞİTİME ARA VERİLEN BÖLGELER

Sivas, Kayseri, Konya’nın bazı ilçeleri ve Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. Alınan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, 20 Mart Perşembe sabahı itibarıyla Elazığ’da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar doğurabiliyor.

KUZEYDEN GELEN ŞİDDETLİ RÜZGAR

17 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve zamanla Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90 km/saat) bekleniyor. Rüzgâr, Doğu Karadeniz’de Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçmaları gibi olumsuzluklar için dikkatli olunmalı.

ZİRAİ DON TEHDİDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havayla batı ve iç kesimlerde Zirai Don hadisesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart Perşembe gecesi beklenen zirai don hadiseleri orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacak. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

RÜZGAR VE FIRTINA TAHMİNLERİ

Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden rüzgarın etkili olması bekleniyor. Ayrıca, 20 Mart Perşembe günü Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), İç Anadolu’nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olabileceği öngörülüyor. Ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bayburt Valiliğinden ise henüz 20 Mart Perşembe günü ile ilgili tatil duyurusu yapılmadı.