Bayburt’ta Okullar Tatil Mi? 19 Mart

YAĞIŞLARIN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE TATİL DURUMU MERAK EDİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçmişte yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağmur ve kar yağışları başlamış durumda. Bayburt ili özelinde ise okulların tatil olup olmayacağı hakkında merak içerisinde bekleyiş sürüyor. Meteoroloji, özellikle birçok il için kuvvetli kar yağışları konusunda uyarılar yapıyor. Bayburt için “Bayburt Valiliği Açıklaması” olarak bilinen tatil durumu ile ilgili henüz bir bildirim gelmiş değil.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile yüksek bölgeleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden güçlü rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde 90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden, Doğu Karadeniz’de ise Çarşamba sabahı itibariyle etkisini kaybetmesi beklenen güçlü rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuz durumlar yaşanabileceği için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ GÜNDEME GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayı takiben batı ve iç kesimlerde zirai don olayı yaşanabileceği belirtiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında 19 Mart 2025 (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don olayının, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta şiddetle, yer yer güçlü olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbir alması gerektiği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip etmeleri önemle hatırlatılıyor.

GÜÇLÜ RÜZGARLA BİRLİKTE OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de rüzgar, kuzey yönlerden; Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden esmesi bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olası. Bu durum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve doğalgaz ile soba kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuz şartlara sebep olabileceğinden, dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.