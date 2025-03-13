Bayburt’ta Ortaokullar Arası Şiir Yarışması

EZBER ŞİİR OKUMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Bayburt İl Müftülüğü, ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma yarışması gerçekleştirdi. Bu yarışmada başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi. “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un eserlerinden birini seçerek sahnede ezberden duygulu bir şekilde okuma fırsatı buldu.

YARIŞMA DETAYLARI VE KATILIM

Yarışma, Merkez Kaleardı Kur’an Kursu konferans salonunda yapıldı ve toplamda 22 öğrenci etkinliğe katıldı. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen performanslar sonucunda, Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Basri Bayram birinci, Bayburt Ortaokulu öğrencisi Batınalp Azaphan ikinci ve Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sevda Reyhan Yumak üçüncü oldu.

ÖDÜLLER VE TEŞEKKÜR

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Müftüsü Bayram Danacı takdim etti. Ayrıca, yarışmaya katılan tüm öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığına ait yayınlardan kitap ve dergi hediye edildi. Müftü Bayram Danacı, organizasyonda yer alan tüm öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Etkinliğe Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, Şube Müdürü Ömer Turan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.