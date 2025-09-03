Bayburt’ta Otomobil Refüje Çarptı, Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Bayburt’ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak devrildi ve 6 kişi yaralandı. Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Gümüşhane yönünde ilerleyen O.A. kontrolündeki 61 EF 950 plakalı araç, Kayışkıran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın ardından otomobil karşı şeride geçerek devrildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada, aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerinde hızlıca kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TRAFFİK AKIŞI

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Ancak hastane sevk işlemleri ve aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.