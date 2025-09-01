Bayburt’ta Personelin Eğitimine Katkı Sağlandı

EĞİTİMİN AMACI VE İÇERİĞİ

Bayburt’ta İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik olarak ruh sağlığı bozuklukları ile ilgili damgalamanın azaltılması eğitimleri düzenlendi. Eğitim, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden sosyal çalışmacı Esra Demir Gül ve psikolog Zeynep Ayan Deligöz tarafından verildi. Eğitimin içeriğinde, psikiyatrik bozuklukların erken tanınması, uygun tedavi birimlerine yönlendirme ve tedavi sürecinin devamlılığında kurum personelinin sağladığı katkılar detaylı bir şekilde ele alındı.

Eğitimin temelinde, toplumda mental sağlık konularına dair bilgilendirme yapmak ve var olan önyargıları azaltmak yatıyor. İl Sağlık Müdürlüğü personeli, bu eğitim sayesinde ruh sağlığı alanında gösterdikleri hassasiyeti artırmayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyor. Eğitim, katılımcıların çeşitli sorularıyla etkileşimli bir şekilde sürdürülerek tamamlandı.