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Bayburt’ta Polis Operasyonu: Sentetik Ecza Bulundu

POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTA YAPILAN ARAMADA YETKİLİLERDEN İKİNCİ DURUM

Bayburt’ta, polisin şüphe üzerine durduğu bir araçta arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda, araçta bulunan bir kişinin üzerinde 18 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

ADLİ ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracı durdurarak adli arama yapıyor. Araç içinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmazken, G.D. isimli şahıs üzerinde arama yapıldığında 18 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyarken, şüpheli şahısa ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak’ suçundan adli işlem uygulandı.

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