Bayburt’ta Rafting Şampiyonası Olacak

ÜNİVERSİTELER ARASI RAFTİNG ŞAMPİYONASI DÜZENLENİYOR

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Bayburt’ta 21 Nisan 2025 tarihinde ilk kez Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası düzenleyecek. Bu etkinlik, Çoruh Nehri’nin eşsiz akıntılarını üniversite gençliğinin enerjisiyle bir araya getirerek su sporlarında yeni bir dönemi başlatıyor.

ŞAMPİYONAYA KATILACAK ÜNİVERSİTELER

Bayburt’ta gerçekleştirilecek bu önemli organizasyona 8 üniversite ve 71 sporcu katılacak. Su sporları alanında ulusal düzeyde ilk defa düzenlenecek şampiyona, yarışmacılar için heyecan verici bir deneyim sunacak.