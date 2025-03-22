Bayburt’ta Ramazan Ayı Denetimleri Yoğunlaştı

RAMAZAN AYI DENETİMLERİ ARTIRILIYOR

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artıran Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu dönemde tüketimi artan ürünlerle ilgili detaylı denetim gerçekleştiriyor. Marketler ve toplu üretim yapılan yerler öncelikli olarak denetlenirken, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli işletmeleri kontrol ediyor.

DENETİMLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Bayburt’ta Ramazan ayı boyunca devam eden bu denetimlerde, fırınlar, marketler, pastaneler ve birçok toplu üretim yeri dikkatlice inceleniyor. Konuya ilişkin Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın talimatlarıyla, Ramazan ayında tüketimi artan ürünlere yönelik denetimlerimiz üretim, satış ve toplu tüketim alanında faaliyet gösteren işletmelerde devam etmektedir” ifadesine yer verildi.