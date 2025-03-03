Bayburt’ta Ramazan Ayı Toplantısı Yapıldı

RAMAZAN AYI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Bayburt İl Müftülüğünde Ramazan ayı kapsamında bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müftüsü Bayram Danacı, ilçe müftüleri, şube müdürleri ve vaizler katıldı. Vaaz irşat programlarında görev alacak vaizler, din hizmetleri uzmanları ve emekli din görevlilerinin de yer aldığı bu toplantı, müftülük toplantı salonunda düzenlendi. Müftü Bayram Danacı, Ramazan dolayısıyla planlanan vaaz irşat programlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALINDI

Müftü Danacı, müftülük makamında müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve şube müdürleriyle de bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ilçe müftülerinden ve şube müdürlerinden bilgi aldı. Ramazan dönemi ile ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak olan çalışmaların daha da geliştirilmesi amacıyla istişarelerde bulunuldu.