Haberler

Bayburt’ta Ramazan Ayı Toplantısı Yapıldı

bayburt-ta-ramazan-ayi-toplantisi-yapildi

RAMAZAN AYI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Bayburt İl Müftülüğünde Ramazan ayı kapsamında bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müftüsü Bayram Danacı, ilçe müftüleri, şube müdürleri ve vaizler katıldı. Vaaz irşat programlarında görev alacak vaizler, din hizmetleri uzmanları ve emekli din görevlilerinin de yer aldığı bu toplantı, müftülük toplantı salonunda düzenlendi. Müftü Bayram Danacı, Ramazan dolayısıyla planlanan vaaz irşat programlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALINDI

Müftü Danacı, müftülük makamında müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve şube müdürleriyle de bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ilçe müftülerinden ve şube müdürlerinden bilgi aldı. Ramazan dönemi ile ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak olan çalışmaların daha da geliştirilmesi amacıyla istişarelerde bulunuldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Tansel Varan, Aydem Enerji’de CHRO Oldu

Aydem Enerji, Tansel Varan'ı İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı olarak atadı. Varan, 30 yıllık deneyimiyle ilgili departmanların yönetimini üstlenecek.
Haberler

Ramazan’da Tatlı Alırken Dikkat Edin

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan'da güvenilir tatlı tüketiminin önemine dikkat çekerek, vatandaşları ruhsatlı işletmelerden alışveriş yapmaya teşvik etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.