Bayburt’ta Ramazan Bayramı Alışveriş Yoğunluğu

ALISVERIS YOĞUNLUĞU ARTMIŞ DURUMDA

Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt’ta alışveriş yoğunluğu gözlemleniyor. Bayram hazırlıkları için ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın etti. Bayram telaşının görüldüğü şehirde, market ve bakkallara koşan insanlar, kasa önlerinde ve reyon aralarında uzun kuyruklar oluşturdu.

KÖYDEN GELEN VATANDAŞLAR ZAMANA YARIŞIYOR

Köylerden tatlı ihtiyaçları için şeker, yufka, fıstık, meyve ve ekmek almaya gelen vatandaşlar, akşam dönecek köy servislerine yetişebilmek amacıyla zamanla yarışıyor. Kalabalık ile yüksek fiyatlar yüzünden şikayet eden vatandaşlar, bütçeleri dahilinde alışverişlerini tamamlayıp evlerine dönüyorlar. Bayram alışverişini tamamlayıp köye dönmeye hazırlanan Sefer Taş, “Alışverişimi yaptım. Şeker aldım, lokum, fıstık aldım. Tatlı için baklavalar aldım. Bayburt şu an çok yoğun ama alışverişimizi kazasız belasız bir şekilde tamamlayabildik” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARA HEDİYELER ALINIYOR

Bayramda evlerine gelen çocuklar için bayramlık şeker, çikolata, meyve ve atıştırmalıklar almak üzere köyünden gelen Hasan Tekin ise, “Köyden geldim. Çocuklara bayramlık aldık, yine çocuklara dağıtmak için meyveler aldık. Hanımım bayramda tatlı çorba yapmak için erzak siparişi vermişti, çorbalık malzemeyi de aldım. Bayburt şu an çok yoğun, insandan geçilmiyor. Özellikle araba yoğunluğu bir hayli fazla. Şu arabaların haline bakın, resmen trafik durma noktasına gelmiş, yollar kapanmış vaziyette” dedi.