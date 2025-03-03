Bayburt’ta Ramazan İstişare Toplantısı Yapıldı

RAMAZAN AYI İSTİŞARE TOPLANTISI

Bayburt İl Müftülüğü’nde Ramazan ayı için istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Müftüsü Bayram Danacı, ilçe müftüleri, şube müdürleri ve vaizler katıldı. Vaaz irşat programlarında görev alacak vaizler, din hizmetleri uzmanları ve emekli din görevlileri, müftülük toplantı salonunda bir araya geldi. Müftü Bayram Danacı, Ramazan’a özel yapılacak vaaz irşat programları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALIMI

Müftülük makamında müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve şube müdürleri ile de bir toplantı yapan Danacı, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ilçe müftülerinden ve şube müdürlerinden bilgi aldı. Ramazan süresince yürütülecek faaliyetlerle ilgili görüşler paylaşıldı.