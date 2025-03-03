Haberler

Bayburt’ta Ramazan İstişare Toplantısı Yapıldı

bayburt-ta-ramazan-istisare-toplantisi-yapildi

RAMAZAN AYI İSTİŞARE TOPLANTISI

Bayburt İl Müftülüğü’nde Ramazan ayı için istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Müftüsü Bayram Danacı, ilçe müftüleri, şube müdürleri ve vaizler katıldı. Vaaz irşat programlarında görev alacak vaizler, din hizmetleri uzmanları ve emekli din görevlileri, müftülük toplantı salonunda bir araya geldi. Müftü Bayram Danacı, Ramazan’a özel yapılacak vaaz irşat programları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALIMI

Müftülük makamında müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve şube müdürleri ile de bir toplantı yapan Danacı, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ilçe müftülerinden ve şube müdürlerinden bilgi aldı. Ramazan süresince yürütülecek faaliyetlerle ilgili görüşler paylaşıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tansel Varan, Aydem Enerji’de CHRO Oldu

Aydem Enerji, Tansel Varan'ı İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı olarak atadı. Varan, 30 yıllık deneyimiyle ilgili departmanların yönetimini üstlenecek.
Haberler

Ramazan’da Tatlı Alırken Dikkat Edin

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan'da güvenilir tatlı tüketiminin önemine dikkat çekerek, vatandaşları ruhsatlı işletmelerden alışveriş yapmaya teşvik etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.