Bayburt’ta Rüzgar, Çatıları Uçurdu

ŞİDDETİ RÜZGAR BAyBURT’TA HASARA NEDEN OLDU

Bayburt’ta akşam saatlerinde ortaya çıkan kuvvetli rüzgar, birçok evin çatılarını uçuruyor. Şehir merkezinde etkili olan bu olgu, kısa sürede büyük hasara yol açtı.

EVLERDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli rüzgar ve fırtına neticesinde Şehit Osman TOKİ konutları bölgesindeki bazı evlerin çatıları uçtu ve bu durum evlerde maddi zarara sebep oldu. Rüzgarın etkisiyle çivilerinden ayrılan çatı saclarının, park halindeki bir aracın üzerine düştüğü öğrenildi.

PANİK VE İHBARLAR YAPILDI

Olayın yaşandığı esnada Büyük korku ve paniğin yaşandığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi. Vatandaşların yaptığı ihbarlar sonucunda olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.