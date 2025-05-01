Bayburt’ta Rüzgar, Yaşamı Olumsuz Etkiledi

KUZEYDOĞU ANADOLU’DA ETKİLİ RÜZGAR
Bayburt’ta etkili olan güçlü rüzgar, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte akşam saatlerinde başlayan rüzgar, gece saatlerinde kuvvetini artırıyor. Bu şiddetli rüzgar, kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oluyor.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Düşen çatı parçaları, rüzgarın etkisiyle etrafa saçılıyor. Polis, güvenlik önlemleri alarak zarar görebilecek bölgelerde itfaiye ekiplerinin de çalışmasına olanak sağlıyor. Bu zorlu hava koşulları, kente olumsuz etki yapmaya devam ediyor.