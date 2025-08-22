Haberler

Bayburt’ta Sahte Alkol Operasyonu Gerçekleşti

BAYBURT’TA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Bayburt’ta gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 110 litre etil alkol ele geçirildi ve 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretimini engellemek ve kaçak alkol satışının önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI

Ekipler, kent merkezindeki belirli adreslere eş zamanlı olarak operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda 110 litre etil alkol, 20 litre alkol bazlı sıvı ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bu tür operasyonlar, sahte ve kaçak alkol üretimi ve satışını önlemek için büyük önem taşıyor.

