Bayburt’ta Saman Hırsızlığına 3 Şüpheli

JANDARMA OPERASYONU İLE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Bayburt’ta gerçekleştiren saman balyası hırsızlığının failleri olan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin başarıyla düzenlediği bir operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıslar, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

HIRSIZLIK OLAYININ DETAYLARI

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Aydıntepe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’nın ortak çalışması neticesinde yapılan araştırmalar sonucunda, E.K. (24), B.O. (47) ve E.K. (52) isimli şüphelilerin plakasız bir kamyonetle Bayburt’a gelerek toplam 200 adet saman balyasını çaldıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE CEZALANDIRILMASI

Yükledikleri saman balyalarını Trabzon’da satmaya çalışırken, Trabzon’un Araklı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilere, ev hapsi cezası verildi.