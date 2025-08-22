Haberler

BAYBURT’ta Şap Aşılaması Başlatıldı

SONBAHAR DÖNEMİ ÖNCESİ AŞILAMA KAMPANYASI

Yaklaşan sonbahar dönemi öncesinde hayvan sağlığını korumak ve verim kayıplarını engellemek amacıyla Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bir aşılama kampanyası başlatıyor. Bulaşıcı şap hastalığına karşı gerçekleştirilen bu kapsamlı kampanya ile hayvanların sağlık durumları iyileştiriliyor. Kampanya öncesi yapılan dezenfeksiyon çalışmaları ile hijyen koşulları en üst düzeye çıkarılıyor ve veteriner hekimler, hayvanlara şap aşısı uygulamaya başlıyor.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Yetiştiricilerin ekonomik kayıplar yaşamaması için hedeflenen aşılama çalışmaları il genelinde sürdürülüyor. Şap hastalığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri için ciddi riskler taşıyor. Bu hastalığın yayılmasının önlenmesi ile hem hayvan sağlığı korunuyor hem de ülke hayvancılığının sürdürülebilirliğine katkı sağlanıyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu sayede hayvanların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini desteklemektedir.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul, Tekstil İçin En İyi Yer

Endonezya Merkez Bankası'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Destry Damayanti, İstanbul'un tekstil ve hazır giyim sektöründeki önemli konumunu vurguladı.
Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kahramanlık Nişanı Taktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ordusuyla birlikteki başarıları nedeniyle askerlerine kahramanlık nişanı verdi ve bu başarıların ülkenin güvenliğini sağladığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.