BAYBURT’ta Şap Aşılaması Başlatıldı

SONBAHAR DÖNEMİ ÖNCESİ AŞILAMA KAMPANYASI

Yaklaşan sonbahar dönemi öncesinde hayvan sağlığını korumak ve verim kayıplarını engellemek amacıyla Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bir aşılama kampanyası başlatıyor. Bulaşıcı şap hastalığına karşı gerçekleştirilen bu kapsamlı kampanya ile hayvanların sağlık durumları iyileştiriliyor. Kampanya öncesi yapılan dezenfeksiyon çalışmaları ile hijyen koşulları en üst düzeye çıkarılıyor ve veteriner hekimler, hayvanlara şap aşısı uygulamaya başlıyor.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Yetiştiricilerin ekonomik kayıplar yaşamaması için hedeflenen aşılama çalışmaları il genelinde sürdürülüyor. Şap hastalığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri için ciddi riskler taşıyor. Bu hastalığın yayılmasının önlenmesi ile hem hayvan sağlığı korunuyor hem de ülke hayvancılığının sürdürülebilirliğine katkı sağlanıyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu sayede hayvanların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini desteklemektedir.