Bayburt’ta Sel ve Su Taşkınları Yaşandı

SEL VE SU TAŞKINLARI BAYBURT’UN TARIMINI ETKİLEDİ

Bayburt’ta etkili olan sağanak yağışlar ve kar sularının erimesi, birçok köyde tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Dere yatağından gelen sel, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde büyük zararlara yol açarak, köyde yaşayanları olumsuz etkiledi. Bayburt genelinde meydana gelen bu sağanak, su taşkınlarının oluşmasına yol açtı ve bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar görülmeye başlandı.

BEŞPINAR KÖYÜ’NDE ZARAR GÖREN TARIM ARAZİLERİ VE HAYVANLAR

Eriyen kar sularının ve yağışların etkisiyle birlikte sel, Beşpınar köyünü vurdu. Bu durum, evlerini kullanılamaz hale getirdi ve köylüler sel sularıyla mücadele ederken, hayvanlarını kurtarmak için de çaba sarf etti. Samanlıkları su altında kalan çiftçiler, yığılmış otlarını kaybederek maddi kayıplar yaşadı. Felaket sonrası, köyde AFAD, Tarım İl Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri gelip incelemeler gerçekleştirdi ve gerekli tutanakları tutarak durumu belgeledi.

METEOROLOJİDEN ALARMI YÜKSELTEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek kar erimelerinin devam edebileceğine dair uyarıda bulundu. Bu nedenle, yetkililer vatandaşların su baskınlarıyla ilgili dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.