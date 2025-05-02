Bayburt’ta Şiddetli Rüzgar, Yaşamı Etkiledi

RÜZGAR, YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bayburt’ta etkili olan güçlü rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde başlayan rüzgar, gece saatlerinde şiddetini artırarak devam ediyor. Kuvvetli rüzgar, şehir merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına yol açıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Düşen çatı parçaları, rüzgarın etkisiyle etrafa yayılıyor. Polisin güvenlik önlemleri aldığı alanlarda ise itfaiye ekipleri, gerekli çalışmaları yürütüyor. Bu durum, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla önem taşıyor.