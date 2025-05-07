BAYBURT’ta Su Kurulu Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI REALİZE EDİLDİ

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ın başkanlığında, 2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı Valilik Toplantı Salonu’nda ilgili kurumlar ve paydaşların katılımıyla yapıldı. Bu toplantıda, havza ölçekli yönetim planlarının, su verimliliği çalışmaları ile içme ve kullanma suyu havzalarının korunmasının yanı sıra, taşkın ve sel baskınlarını önlemeye yönelik tedbirler ile yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kullanımı ve kalitesinin artırılması gibi bir dizi önemli konu üzerinde duruldu.

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNDE DURULDU

Vali Eldivan, ilde su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetimi için alınan kararların dikkatlice uygulanacağını dile getirdi. Aldığı kararlarla tüm kurumlarla iş birliği içinde çevreye duyarlı bir yaklaşımı sürdürme hedefinde olduklarını belirtti. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacıyla modern sulama sistemlerinin önemine vurgu yaptı.