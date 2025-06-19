Bayburt’ta Tarım İş Birliği Artırıldı

TOPLANTININ AMACI

Bayburt’ta tarım sektöründeki iş birliğini artırmak, destekler hakkında bilgi vermek ve üreticilerin taleplerini dinlemek amacıyla IPARD III tanıtım bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün toplantı salonunda gerçekleştirilen bu etkinlikte, katılımcılara tarım sektöründeki güncel gelişmeler, sunulan hibe ve destek programları hakkında bilgiler aktarıldı. Tarımsal üretimde verimliliği artırma ve modern tekniklerin kullanımı konularında da detaylar paylaşıldı.

ÜRETİCİLERİN İHTİYAÇLARI

Toplantıda, üreticilerin hibe ve desteklerden daha etkin yararlanabilmeleri için neler yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Sektör temsilcileri ve üreticiler, tarım faaliyetlerini geliştirmeye yönelik beklentilerini ve çözüm önerilerini dile getirdi. Bu sayede, karşılıklı bilgi alışverişi ve istişareler yapılarak tarım sektöründe güçlü bir iş birliği ortamı oluşturma hedefi güdüldü.

KATILIMCILAR VE HEDEF

Toplantıya Bayburt Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum Bölge Koordinatörü Mustafa Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, kooperatif ve birlik başkanları ile çeşitli sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı. Bu etkinlik, tarım alanında gelişimin sağlanması ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.