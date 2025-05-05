Bayburt’ta Toplantı Yapıldı, Veriler Paylaşıldı

TOPLANTI HAKKINDA BILGILER

Bayburt’ta, asayiş ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bayburt Valiliği’nde gerçekleştirilen bu toplantıda, nisan ayına ait asayiş olaylarına dair veriler paylaşıldı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek, güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da katıldı. Vali Eldivan, nisan ayı içerisinde PKK/KCK’ya yönelik 2 adet küçük çaplı operasyon yapıldığını ve başka terör operasyonunun gerçekleştirildiğini aktardı.

SUC ORANLARI VE AYDINLATMA İSTATİSTİKLERİ

Vali Eldivan, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçla ilgili olarak meydana gelen olayların yüzde 99’unun aydınlatıldığını belirtti. Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçun ise yüzde 60’ının aydınlatıldığını vurguladı. Uyuşturucu ve siber suçlarla ilgili mücadele çalışmalarının titizlikle devam ettiğini ekleyen Vali Eldivan, yapılan trafik denetimlerinden de bahsetti.

TRAFİK DENETIMLERİ VE GÖÇMEN VERİLERİ

Vali Eldivan, trafik denetimlerinde abartı egzozdan 25 araç sürücüsüne, alkollü araç kullanmaktan 41 sürücüsüne ve ehliyetsiz araç kullanan 74 sürücüsüne cezai işlem uygulandığını açıkladı. Ayrıca, 2025 Nisan ayı düzenli göçmen sayısı verilerine göre Bayburt’ta geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının 36 olduğunu sözlerine ekledi. Kimlik denetimleri sırasında ise 8 kaçak göçmenin tespit edildiğini bildirdi.