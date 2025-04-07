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Bayburt’ta Trafik Denetimi Yapıldı

TRAFFİK DENETİMİ YAPILDI

Bayburt’ta jandarma ekipleri, trafik güvenliğini artırmak adına kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Danişment yol kontrol noktasında sürücülerin denetimlerini ayrıntılı bir şekilde yaptı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA UYGULANDI

Denetimlerde, araçlar ve sürücüleri incelendi. Emniyet kemeri takmayan sürücüler, trafik kurallarına uymadıkları için idari para cezası ile karşı karşıya kaldı. Ayrıca, havadan drone ile de denetim yapıldı. Ekipler, kurallara uymayan sürücüleri tespit ederek telsizle yer ekibine bilgi verdi.

Hava ve karadan yapılan trafik kontrolleri, herhangi bir sorun yaşanmadan başarıyla tamamlandı. Söz konusu denetimlerin, trafik güvenliğini sağlama adına önemli katkı sağladığı değerlendiriliyor.

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