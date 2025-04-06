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BAYBURT’ta Trafik Denetimleri Sürüyor

BAYRAM TATİLİNDE DENETİMLER SÜRDÜ

Bayburt’ta jandarma ekipleri, bayram tatilinin son gününde trafik denetimlerine devam etti. 9 günlük bayram tatilinin kapanış günü, jandarma trafik ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

DURDURULAN ARAÇLARDA KONTROLLER YAPILDI

Denetim sırasında durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları, araçların evrak kontrolleri yapıldı. Ayrıca, trafik timleri, vatandaşlara güvenli sürüş konularında bilgilendirmelerde bulundu. Aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama gibi konuların önemine vurgu yapılarak, “Bir kural bir ömür, yolun sonu bayram” mottosuyla dikkat çekildi.

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