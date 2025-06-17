Bayburt’ta Umre Ödüllü Yarışma Yapıldı

UMRE ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI HEYECANI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilere yönelik düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışmasında Bayburt’ta başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi. Ödül töreni, Bayburt Müftülüğü’nde gerçekleştirildi ve ödüllerini İl Müftüsü Bayram Danacı takdim etti.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI DESTEKLENİYOR

Müftü Danacı, ödül alan öğrencileri tebrik ederek, “Eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Bu tür yarışmalarla gençler bilgi birikimlerini artırıyor ve kendilerini geliştiriyor,” şeklinde açıklamada bulundu.

YARIŞMA TARİHİNE GEÇEN ÖDÜLLER

Üniversite kategorisinde birinci olan Recep Kacır, yarım altın ödülünü alırken, ikincilik elde eden Aslıhan Arslan çeyrek altın ve üçüncü olan Yusuf Butaku gram altınla ödüllendirildi. Lise düzeyinde ise başarılı öğrenciler arasında birinci Pınar Üner, ikinci Gülsüm Şahin ve üçüncü Fatma Bozkurt oldu. Bu lise öğrencilerine yarım, çeyrek ve gram altın ödülleri de Müftü Danacı tarafından verildi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Ödül töreni, Müftü Bayram Danacı’nın dereceye giren öğrenciler ve velilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Bu etkinlik, öğrencilerin başarılarını kutlamak ve onlara destek vermek amacıyla gerçekleştirildi.