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Bayburt’ta Uyuşturucu Bulundu, Y.O. Gözaltında

BAYBURT’TA YAKALAMA OLDU

Bayburt’ta bir araç, polisin şüphelenmesi üzerine durduruldu. Araçta gerçekleştirilen adli arama sonucunda, şarj adaptörünün içerisinde saklanmış bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.O. isimli şahısa adli işlem yapıldı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından durdurulan araçta, Y.O. isimli birey üzerinde yapılan incelemede, şarj adaptörü içerisinde gizlenmiş bir miktar metamfetamin ve madde içiminde kullanılan aparat bulundu. Şüpheli şahısa “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan adli işlem uygulandı ve uyuşturucu maddeye ekiplerce el konuldu.

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