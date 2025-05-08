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Bayburt’ta Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

POLİS ŞÜPHELİYİ DURDURDU

Bayburt’ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir şahsın üzerinde yapılan aramada 16,96 gram kokain bulundu. Bu olay sonucunda şüpheli tutuklandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelesine devam ediyor.

KOKAİN MADDESİNE EL KONULDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, durumundan şüphelendikleri T.K. isimli şahsı durdurup adli arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 16,96 gram kokain maddesi ele geçirildi. Ekipler, kokain maddesine el koydu ve şüpheli hakkında “Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlaması ile adli işlem yapıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan T.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bayburt’ta uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde atılan adımlar, güvenlik güçleri tarafından kararlılıkla devam ettiriliyor.

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