Bayburt’ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Yakalandı

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN YAKALAMA

Bayburt’ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla önemli adımlar atıldığı belirtildi.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE SÜRECEK

Açıklamada, “T.C.K. Madde 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA uygulaması ile yapılan ihbarların Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile değerlendirildiği ve halkın desteği ile suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.