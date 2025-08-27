Bayburt’ta Uyuşturucu Yakalandı, İşlem Yapıldı

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bayburt’ta yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan durdurmalarda, bir şahsın üzerinde ve aracında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor. Yapılan aramalarda esrar, metamfetamin ve sentetik ecza maddeleri bulunduğu bildiriliyor. Bu olayla ilgili olarak, iki şüpheli şahsa adli işlem uygulanıyor.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilen M.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada iki parça halinde 0,45 gram esrar, 5,55 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçiriliyor. Ekiplerin durdurduğu araçta tespit edilen A.A. isimli şahıs ise 8 adet sentetik ecza maddesi ile yakalanıyor.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak’ suçundan adli işlemler başlatılıyor. Bayburt’taki bu tür faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar, yetkililer tarafından kararlılıkla sürdürülecek.