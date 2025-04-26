Bayburt’ta Yeni Cirit Sahası Açıldı

YENİ ATLI CİRİT SAHASININ TEMELİ ATILDI

Bayburt’ta, ata sporu ciridin yaşatılmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Yeni atlı cirit sahasının temeli, düzenlenen bir törenle atıldı. Törenin ardından davul ve zurna eşliğinde cirit müsabakası yapıldı. Yaklaşık 38 milyon lira ihale bedeli bulunan yeni cirit sahasının inşaatına başlandı. Proje, 500 kişilik çelik konstrüksiyon tribün, 40 adet at barınağı ve 2 adet ikili soyunma odası gibi unsurları içeriyor. Bayburt Atlı Cirit Sahası, 2026 yılının Ocak ayında tamamlanarak hizmete girecek. Ayrıca, aydınlatma ve sulama sistemlerinin tamamlanmasıyla beraber, saha farklı organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

VALİ’DEN VE KULÜP BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Törende bir konuşma yapan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, cirit sporuna gönül veren vatandaşlara ve bu ata sporunu yaşatma çabası içinde olan kulüp başkanlarına teşekkür etti. Eldivan, yeni sahanın hayırlı olmasını diledi. Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü de, Bayburt’ta tarihi bir ana tanıklık ettiklerini vurguladı ve yeni saha için başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Köprücü, 2026 yılında tamamlanacak olan sahanın yapımında emeği geçenlere de teşekkür etti.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Konuşmaların ardından, programa katılan il protokol üyeleri inşaat başlangıç butonuna bastı ve inşaat çalışmaları resmi olarak başlatıldı. Daha sonra, atlı spor kulüplerinin organizasyonunda bir cirit maçı gerçekleştirildi. Ayrıca, Bayburt’ta faaliyet gösteren 11 cirit kulübünde toplamda 137 cirit sporcusu ve 112 lisanslı at bulunuyor. Yeni yılda tamamlanması planlanan bu çalışma ile sporculara daha uygun antrenman ve müsabaka imkanı sağlanacak.