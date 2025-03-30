Haberler

Bayburt’ta Yoğun Katılımlı Bayramlaşma Programı

GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA PROGRAMI YÜKSEK KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Bayburt’ta bu yıl yine geleneksel bayramlaşma programı yoğun bir katılımla yapıldı. Düzenlenen etkinlikte, il protokol üyeleri vatandaşlarla bir araya gelerek, Kaleardı Mahalle Odası’nda bayramlaştı. Sonrasında, görevdeki personelin bayram kutlamaları gerçekleştirildi. Uzun yıllardır Bayburt’ta süregelen mahalle odalarında bayramlaşma geleneği, bu yıl da büyük bir kalabalıkla yaşatıldı.

BAYBURT VALİSİ’NDEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, davetlilerin bayramlarını kutlayarak, Bayburt’un mahalle odaları geleneğinin özel bir yer tuttuğunu ifade etti. Ayrıca, Bayburt’un kültürel değerleri açısından örnek bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Eldivan, Bayburt halkının devlete olan bağlılığına da değindi. Etkinliğin sonrasında, il protokol üyeleri görevi başında olan asker, polis ve sağlık personelini ziyaret ederek bayram tebriklerini iletti.

DEVLET HASTANESİ ZİYARETİ VE BAYRAM FOTOĞRAFI

Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelen Vali Eldivan ve beraberindeki protokol, daha sonra Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, bayram tebriklerini iletti. Program, günün anısına çekilen toplu bayram fotoğrafıyla son buldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da Traktör Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bayramlaşmak üzere giden bir arkadaş grubunun traktörü freni patlayınca devrildi. Kaza sonucu 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.
Haberler

Gaziantep’te Domuz Sürüsü Paniği Yaşandı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alanda domuz sürüsü tespit edildi. Mahalle halkı, tarım arazilerine zarar verme ve yerleşime inme risiklerinden endişe duyuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.