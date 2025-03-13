Bayburt’ta Zabıta Ramazan Denetimlerini Sürdürüyor

DENETİMLER RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK

Bayburt’ta, Ramazan ayı süresince Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerine başladı ve gramaj ile hijyen kontrolleri yaptı. Şehirdeki fırınları ziyaret eden zabıta ekipleri, ekmek ve pide gibi ürünlerin belirlenen gramaj kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etti.

ESNAFA UYARILAR YAPILDI

Zabıta ekipleri, gramajın altında satış yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek, fırıncı esnafına gerekli uyarılar ve hatırlatmalarda bulundu. Ekiplerin, Ramazan ayı boyunca bu denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.