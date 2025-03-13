Haberler

Bayburt’ta Zabıta Ramazan Denetimlerini Sürdürüyor

DENETİMLER RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK

Bayburt’ta, Ramazan ayı süresince Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerine başladı ve gramaj ile hijyen kontrolleri yaptı. Şehirdeki fırınları ziyaret eden zabıta ekipleri, ekmek ve pide gibi ürünlerin belirlenen gramaj kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etti.

ESNAFA UYARILAR YAPILDI

Zabıta ekipleri, gramajın altında satış yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek, fırıncı esnafına gerekli uyarılar ve hatırlatmalarda bulundu. Ekiplerin, Ramazan ayı boyunca bu denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da 2025 Şubatında 9 Yaralamalı Kaza

Erzurum'da Şubat 2025'te jandarma bölgesinde 9 yaralamalı, 13 maddi hasarlı trafik kazası gerçekleşti. İki ayda 23 kaza oldu, bir kişi yaşamını yitirdi.
Haberler

Fatih’te Silahlı Saldırı: Bir Ölü

İstanbul Fatih'te bir oto tamircisi, maskeli bir saldırgan tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise kaçtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.