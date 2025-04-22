Bayburt’taki Rafting Heyecanı Sürüyor

HEYECAN DORUKTA YAŞANDI

Bayburt’ta düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası’nın ikinci günü, etkileyici anlarla devam etti. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen etkinlikte, üniversite öğrencileri hem birbirleriyle hem de zamana karşı mücadele etme fırsatı buldu. Bayburt, İstanbul, Tunceli, Muğla gibi 8 üniversiteden toplamda 71 öğrencinin katıldığı şampiyonada, sporcular Çoruh Nehri’nin coşkulu sularında rafting yaparak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

MÜCADELE HER YERDE

39 erkek ve 32 kadın sporcu, şampiyonanın ikinci gününde zorlu slalom parkurunda kıyasıya rekabet ettiler. Hem drone ile havadan hem de bot kamerasıyla yerden kaydedilen yarışlarda, öğrenciler tüm güçlerini harcayarak finish çizgisine ulaşmak için mücadele verdi. Bayburt’un rafting yarışları açısından ne kadar çekişmeli olduğunu vurgulayan Bayburt Üniversitesi öğrencisi Mahsun Ceylan, üniversite adına iyi bir performans sergilediklerini belirtti ve centilmenlik göstererek rakiplerine başarı diledi.

HEDEF KUPA

Tunceli Munzur Üniversitesi’nden Nurettin Çetin, bu tür bir yarışmaya ilk defa katıldığını ifade etti. Yarınki final turunda, üniversitelerine kupa kazandırma heyecanını yaşadığını aktardı. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yunus Emre Çingöz, bu parkurda teknik kapı yarışlarının yapıldığını ve önceki günkü parkura göre bugünkü parkurun zorluk düzeyinin daha yüksek olduğunu belirtti. Çingöz, şampiyonanın yarın gerçekleşecek final ile sonuçlanacağını duyurdu.