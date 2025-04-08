Bayburt’taki Sinyalizasyon Işıkları, Kazalara Neden Oluyor

Bayburt’un Gençosman Mahallesi’nde bulunan sinyalizasyon ışıkları, hem yayalar hem de sürücüler için zorlu anlar yaşatıyor. Kırmızı ve yeşil ışıkların bir anda aktif hale gelmesi, kazalara davetiye çıkarma riski taşıyor. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ndaki arızalı sinyalizasyon, sürücülerle yayaları olumsuz etkiliyor.

İKİSİNİN BİRDEN YANMASI SORUN OLŞTURUYOR

Vatandaşlar, kırmızı ve yeşil ışıkların aynı anda yanması nedeniyle karışıklık yaşadıklarını belirtiyor. Birçok yaya, hızla karşıya geçmek için kırmızı ışık ihlali yaparken, bazen araçlarla tehlikeli bir şekilde karşı karşıya geliyor. Yeşil ışık yanarken de hem sürücüler hem de yayalar ne yapacaklarını kestiremiyor.

Adnan Polattimur, özellikle iş çıkışlarında sıkıntılar yaşadığını dile getiriyor. “İkisi birden yanıyor, genelde de mağduriyet oluşturuyor. Akşam iş çıkışlarında özellikle mağduriyet yaşıyoruz. Sağımızı, solumuzu kontrol ederek geçiyoruz, çoğunlukla ışığa güvenemiyoruz” diyor.

YAYALARIN ZOR ANLARI

Yılmaz Onur Ari, karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşadığını paylaşıyor ve yeşil ışığın yanmasıyla araçların hızla hareket ettiğini belirtiyor. Aynı anda yanan ışıklar nedeniyle birçok insanın yol ortasında kaldığını aktaran Ari, “Bu ışıklar büyük problem oluşturuyor, yayalar da ne yapacağını bilemiyor, ikilemde kalıyorlar. Hatta yolun ortasında çok kaldıklarına da şahit oldum,” şeklinde konuşuyor.

Ari ayrıca, tedirgin olduklarını ifade ederek, “Karşıdan karşıya geçerken zorlanıyoruz. Yeşil ışık yandı şu an ama araçlar sağa dönüş yapabiliyorlar aniden, hızlı bir şekilde dönenler oluyor. Yayalar geçerken çakışma oluyor ve sıkıntı yaşanabiliyor. Tedirgin oluyoruz” ifadesini kullanıyor.