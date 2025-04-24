Bayburt Tarım Ve Orman Müdürlüğü Eğitimi

BAYBURT’TA SOKAK HAYVANLARI İÇİN BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğiyle sokak hayvanlarına yönelik bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlikte öğrenciler, sokak hayvanları hakkında eğitim aldı. Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Veteriner Hekim Kürşad Yıldız, Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, sahipsiz hayvanlar hakkında önemli bilgiler sundu.

ÖĞRENCİLERE HAYVAN HAKLARI ANLATILDI

Eğitimde, sahipsiz hayvanların yaşam koşulları, hakları ve hayvanlara karşı gösterilmesi gereken duyarlılık konuları üzerinde duruldu. Yıldız, yaralı sokak hayvanları ile ilgili de önemli bilgiler verirken, sunumunun sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Öğrencilerin merak ettiği konuların yanıtlanmasının ardından bilgilendirme etkinliği sona erdi.